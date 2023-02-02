Официальный представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие решения принимаются не только исполнительной ветвью (власти). Это такие решения, в которых наши коллеги из конгресса тоже имеют право голоса», — отметил Прайс.

Таким образом он ответил на вопрос о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции.

Представитель госдепа подчеркнул, что администрация дала «четко понять» конгрессу о своей поддержке продаж F-16 и что госдеп продолжает вести диалог с Турцией и с американским законодательным собранием.