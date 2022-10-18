Google заблокировал аккаунты Совета Федерации России и связанного с ним телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге YouTube. Вся информация удалена без возможности восстановления, сообщается в Telegram-канале палаты.

В компании Google объяснили свое решение соблюдением законов о санкциях против России. Палата попала под ограничения США 30 сентября в связи с «референдумами» об аннексии четырех оккупированных областей Украины.

На каналах Совета Федерации и «Вместе-РФ» было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Там публиковались прямые трансляции заседаний, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, программы по истории России. Аккаунты были созданы более 8 лет назад.

Палата и канал продолжат трансляции на отечественных платформах, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube и «Дзен».

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением блокировки YouTube в России.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что в этом вопросе нужен «взвешенный подход», поскольку многие российские граждане и организации связали свою деловую активность с YouTube.

YouTube начал блокировать каналы российских властей и пропагандистов после начала войны в Украине. 9 апреля «под нож» попал канал «Дума ТВ», освещавший работу Госудумы. Также сервис перекрыл доступ к нескольким брифингам официального представителя МИД России Марии Захаровой, видеороликам с бывшим главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и удалил канал телеведущего Владимира Соловьева. (moscowtimes.ru)