В соседнем Иране проходят массовые митинги против роста цен. Погиб один человек, не менее 22 арестованы, сообщает The New Arab. Ряд изданий пишут, что погибших уже не менее четырех.

Поставки продовольственного сырья в страну сократились из-за разрыва логистических цепочек и конфликта на территории Украины. В то же время правительство сократило субсидирование продуктов первой необходимости, включая хлеб, молоко и растительное масло.

Это вызвало рост цен на продукты на 300%, передает France 24 из Тегерана.

Подобные протесты в Иране почти не освещаются официальными СМИ, невозможно точно проверить, насколько они велики. Мы видим все большее количество видео в социальных сетях, демонстрирующих митинги в южной части страны. Иногда протесты становятся жестокими, люди жгут шины, а силы безопасности в ответ применяют слезоточивый газ. Почему люди злятся? Из-за резкого роста цен на основные продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, масло, курицу и яйца. Цены выросли не только из-за неудачных попыток правительства реформировать экономику, во многом это последствия конфликта между Россией и Украиной, это два крупных поставщика продовольствия в Иран. Россия поставляет до половины зерна, а Украина почти всю партию растительного масла. Эти протесты могут стать крупнейшими со времен революции в Иране в 1979 году.

Об изменении в системе субсидий и повышении цен объявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Такие меры власти объяснили экономическим трудностями, возникшими из-за международных санкций. Рост также связан с резким ростом цен на Ближнем Востоке.

Первые протесты начались 11 мая, спустя три дня после того, как в провинции Хузестан (юго-запад страны) отключили интернет.

Правоохранители жестко подавляли протесты. 12 мая полиция открыла огонь по толпе в Андимешке. Официально же власти не обнародовали никаких данных о раненых и погибших во время акции протеста.

На протестах звучат лозунги о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси должен уйти. «Их политика за последние 30 лет привела нас сюда – бесполезное обогащение урана, вмешательство во внутренние дела соседних стран, глупая вражда с Израилем, список можно продолжать долго», – описывает ситуацию Алам (имя изменено) – молодая иранка, живущая в городке на юго-западе Ирана.

Чем это всё может закончиться? Не дойдет ли до переворота и смены власти? Есть ли подобная опасность на фоне социального обострения?

Своим мнением по этой теме поделился с # Илия Куса, аналитик Украинского института будущего, эксперт по Ближнему Востоку:

— Я не думаю, что дойдет до переворота или до смены власти. Ну конечно, всё возможно в таких условиях, когда мы видим обострение, особенно социально-экономического характера. Потому что происходящее в Иране это именно бунт социально-экономический, а не политический, на мой взгляд. Так как он был вызван кризисом прежде всего продовольственным. Протесты начались на той неделе, первые волнения по крайней мере, когда правительство отменило субсидии на импортируемое зерно, из которого потом, на базе муки делают хлеб и многие другие изделия, на которые выросла цена – где-то на 200, где-то на 300%. Поэтому понятно, что волнения были спровоцированы именно этим фактором в первую очередь.

Подобного рода бунты очень сложно сдерживать, они как правило не имеют лидеров, они хаотичны, очень агрессивны, потому что голодные бунты всегда так выглядят. Люди чувствуют ухудшающийся уровень жизни. Я не думаю, что дело дойдет до смены власти, но я думаю, что есть опасность вспышек насилия в разных частях ИРИ. Особенно это касается как раз провинции Хузестан. Не только потому что там жестко подавляют демонстрации, учитывая, что это нефтеносный район, где сосредоточена вся нефтяная промышленность Ирана. Но и также потому что Хузестан – это арабонаселенный регион страны, где действуют сепаратистские течения. Местные арабы имеют свои антиправительственные организации, часть из которых поддерживается из-за рубежа, теми же Соединенными Штатами, и понятно, что это осложняет политическую ситуацию в целом, на фоне идущих протестов. Есть опасность обострения политического противостояния внутри Ирана. Но я не думаю, что все это дойдет до серьезных потрясений. Хотя, конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться продовольственный кризис. Я думаю, то, что происходит сейчас в Иране, угрожает многим странам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии, поскольку очень многие зависят от импорта пшеницы, которого сейчас нет.