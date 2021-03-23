«Глубоко убежден, что языком Баласаняна говорит Москва»

«Секретарь Совета безопасности НКР» Виталий Баласанян вновь выступил с провокационным заявлением. Он сказал, что проблема Нагорного Карабаха все еще не решена, и выразил уверенность, что прежние границы НКАО будут восстановлены.

«Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Если Азербайджан попытается вновь посягнуть на Арцах, мы дадим адекватный ответ», – заявил В.Баласанян. Это одно.

А еще сепаратист сообщил, что граждане Армении смогут приезжать в Нагорный Карабах и служить добровольцами в «Армии обороны Арцаха» в случае принятия ими «гражданства» несуществующего государства.

С одной стороны, несусветный вздор – какой еще «адекватный ответ и восстановление границ Арцаха», какое-такое «гражданство»? Но с другой, на что вообще нацелены эти высказывания Баласаняна? Бред сумасшедшего или намеренное провоцирование азербайджанской стороны? В каких целях? На какой ответ Баку он рассчитывает?

На эти вопросы # ответил известный политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— В первую очередь я отмечу, что своеобразные черты характера вот этих сепаратистов вызывают просто изумление. Полностью разгромленные вместе с Арменией буквально несколько месяцев назад, получающие от Азербайджана газ и электроэнергию, продолжают сидеть и делать громкие заявления. На такое способны только они.

С другой стороны, я далек от мысли, что всё это говорит сам Баласанян. Более того, я глубоко убежден, что языком Баласаняна говорит Москва. Ведь неслучайно везде, повсюду ведется вот эта пропаганда — о прежних границах НКАО. Эта тема закрыта, она ушла в небытие вместе с Советским Союзом. Это очередной шантаж, который огласил в этот раз Баласанян.

Какой же вывод мы должны сделать из этого? Я думаю, что Азербайджан должен в первую очередь усилить свое военное присутствие на освобожденных территориях. Это крайне важно. Потому что его слова о том, что могут приехать добровольцы из Армении и служить – это открытая угроза войны. Это неприкрытая агрессия, и я убежден, что именно к этому они и готовятся.

Так вот поэтому, я думаю, Азербайджан должен усилить свой контингент на освобожденных территориях – особенно в Шуше, особенно в Гадруте, и повсеместно в Карабахе. Второе – Азербайджану крайне необходимо нейтрализовать те тенденции, которые нарушают жизнеспособность армии. Я имею в виду, поведение отдельных официальных лиц местного и более высокого уровня, военачальников, которые дискредитируют вооруженные силы. То есть, армия должна быть усилена. Мы за 30 лет поняли одно, что язык силы — это единственный способ общения, который понимают наши недруги. В принципе, это не открытие, это вообще всю историю так было. Но вся наша добрая воля к тому, чтобы попытаться решить карабахский вопрос мирным путем, в конечном итоге привела к тому, что нас наши недруги убедили в том, что это не работает. Вот поэтому нужно держать, как гласит азербайджанская пословица – палку под рукой. Чтобы в нужный момент стукнуть по голове. И реагировать жестко. Не словесно, ничего такого. Первую же провокацию отразить на самом должном уровне. На таком уровне, чтобы о второй даже не подумали. Я думаю, нам вот это нужно.

И ни в коем случае нельзя с ними полемизировать. Азербайджан по Карабаху может говорить только с официальным руководством Армении, потому что это та страна, которая оккупировала территории нашего государства. А всякие эти баласаняны, арутюняны просто хотят втянуть официальный Баку, Азербайджан в полемику с собой. Чего ни в коем случае делать нельзя. Если понадобится полемика, с ними поговорят наши солдаты, наша армия. На что они рассчитывают, я не знаю, но наш ответ должен быть таким, я считаю.