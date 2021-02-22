Главы внешнеполитических ведомств Польши и Украины призвали Байдена покончить с «Северным потоком — 2»

Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации Соединенных Штатов с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). «Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта», — заявили они в комментарии, опубликованном в понедельник. 22 февраля, в издании Politico.

По их словам, главным аспектом проекта Nord Stream 2 является не обеспечение энергетической безопасности Германии. Он является инструментом российских властей, применяемым для срыва процесса интеграции стран Восточной Европы в западные структуры, уверены министры. «Россия использовала все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы если не повернуть этот процесс вспять, то по меньшей мере значительно его нарушить. При этом Москва обратилась к одному из мощнейших орудий — зависимости своих соседей от энергоснабжения, особенно от поставок природного газа», — говорится далее.

При этом Рау и Кулеба напомнили, что в 2006 и 2009 годах «Россия воспользовалась своим статусом единственного поставщика и прекратила без какой-либо причины или объяснения поставки природного газа Украине». При этом из-за важности украинской газотранспортной инфраструктуры последствия данного решения ощутили все остальные страны Европы, указали они. (DW)