13 сентября состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Турецкой Республики Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили АПА в МИД, министр Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подробно проинформировал турецкую сторону о широкомасштабных провокациях, совершенных Арменией на азербайджано-армянской границе, начиная с ночи 12 сентября.

Было отмечено, что за последний месяц Армения продолжила обстрелы позиций ВС Азербайджана, минирование азербайджанских территорий и расширила процесс милитаризации в регионе. Подчеркнуто, что подразделениями азербайджанской армии были приняты решительные ответные меры для предотвращения провокаций ВС Армении и военных угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны, а также обеспечения безопасности наших военнослужащих и гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что военная напряженность и провокации вызывают обеспокоенность, а также важность полного выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями и по другим региональным вопросам.