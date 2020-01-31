Главы важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед «Брекзитом»

Великобритания в пятницу, 31 января, в 24.00 по среднеевропейскому времени (23.00 GMT, 03.00 1 февраля по бакинскому) выйдет из состава Европейского Союза.

После «Брекзита» Лондон может потерять полноценный доступ к европейскому рынку, считают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли. Их совместный комментарий опубликовала 31 января немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политики обратили внимание на то, что ни одно решение не может остаться без последствий. «Когда сегодняшний день подойдет к концу, завершится и более чем 45-летнее членство Соединенного Королевства в Европейском Союзе. У нас, председателей трех важнейших органов ЕС, как и у многих других — сегодняшний день неизбежно вызывает стремление задуматься и смешанные чувства», — отметили авторы публикации. (DW)