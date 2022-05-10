Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщило во вторник в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Основное внимание уделено обеспечению безопасности турецких судов, блокированных в портах Украины, а также самолетов ВВС Турции А400М, ожидающих открытия воздушного пространства для возвращения из Киева в Анкару.

Акар подчеркнул значимость скорейшего прекращения огня в Украине.

«Турция будет и далее прилагать усилия для восстановления мира и доставок гуманитарной помощи в Украину», — заверил турецкий министр.