Состоялся очередной телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром.

Об этом сообщили в Министерстве Обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на азербайджано-армянской государственной границе и отметил, что все провокации армянских вооруженных сил были решительно пресечены.

Г-н Акар в свою очередь подчеркнул, что Вооруженные силы Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.

В ходе телефонного разговора состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.