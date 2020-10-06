Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта

Турция солидарна с братским Азербайджаном, ведущим борьбу за освобождение оккупированных Арменией территорий.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым во вторник в Баку.

По словам Чавушоглу, вооруженные силы Армении, терпя поражение на фронте, обстреливают населенные пункты Азербайджана, совершая тем самым военные преступления.

Глава дипломатии назвал действия ВС Армении показателем бессилия Еревана.

«Призывы к перемирию не решают проблемы на Южном Кавказе, не устраняют источник проблем. Мировое сообщество должно призвать Армению вывести войска с оккупированных земель Азербайджана», — сказал турецкий министр.

Глава МИД Турции также раскритиковал позицию стран-посредников.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ставят оккупанта – Армению на одну чашу весов с Азербайджаном, 20 процентов территории которого остаются под оккупацией. Мировое сообщество должно осознать, что данная ситуация не может продолжаться», — сказал глава дипломатии.