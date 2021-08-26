Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг первые телефонные переговоры с новым главой МИД Ирана Амиром Абдоллахиaном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Афганистане. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Главы МИД Ирана и РФ в ходе разговора подтвердили намерение развивать взаимное сотрудничество в различных областях и продолжать консультации по региональным и международным вопросам, а также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении. Также отмечается, что «российская сторона поздравила Абдоллахиaна с назначением на пост министра иностранных дел».

Абдоллахиaн был в среду утвержден Меджлисом (парламентом) Ирана в качестве главы МИД после выдвижения его кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. За нового министра проголосовали 270 депутатов из 286