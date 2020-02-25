Главы МИД России и Армении провели встречу в Женеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник в Женеве встречу с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном.

Глава МИД Армении поблагодарил за возможность встретиться и обсудить некоторые «ключевые вопросы».

Предыдущие переговоры министров состоялись в ноябре во время визита Лаврова в Ереван.

Глава российского дипведомства прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению. В понедельник он провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии.