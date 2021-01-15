Главы МИД Азербайджана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

15 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по вопросам, вытекающим из Совместного заявления, подписанного в Москве 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, и другие темы, представляющие взаимный интерес.

| 2021-01-15T17:55:33+04:00 15 января 2021, 19:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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