Главы МИД Азербайджана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

15 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по вопросам, вытекающим из Совместного заявления, подписанного в Москве 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, и другие темы, представляющие взаимный интерес.