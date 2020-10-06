Главный инфекционист США не исключает ухудшения состояния Трампа

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что состояние президента Дональда Трампа, у которого был выявлен коронавирус, еще может усугубиться.

«Проблема заключается в том, что заболевание пока еще находится на самой ранней стадии. Не секрет, что в клинических историях встречаются случаи, когда через 5-9 дней у людей происходит реверсия», — предупредил Фаучи в понедельник в эфире телекомпании CNN. «Реверсия означает неверное направление и возникновение неприятностей», — пояснил он.

«Такое вряд ли произойдет, но им (лечащим врачам президента США) нужно быть настороже», — продолжал Фаучи, добавив, что, по его оценке, глава государства во время возвращения в Белый дом из медицинского центра имени Уолтера Рида «выглядел очень хорошо».

Главный инфекционист счел весьма вероятным, что Трампу помогло экспериментальное средство, разработанное на основе антител. Фаучи уточнил, что не допущен к лечению президента США.(ТАСС)