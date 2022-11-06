Глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что оказывает разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — сказано в сообщении.

Она также отметила, что у человечества есть возможность смягчить климатический кризис и выйти на траекторию 1,5 градуса.

Кроме того, Бербок добавила, что Германия готова оказать финансовую поддержку бедным странам для борьбы с изменением климата. (gazeta.ru)