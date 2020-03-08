Глава ВОЗ похвалил Италию за «храбрые шаги» по борьбе с коронавирусом

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Документ еще не вступил в силу. Декрет вводит ограничения на передвижение людей. В частности, первый пункт гласит: «Избегать любого передвижения физических лиц на въезд и на выезд, а также внутри указанных территорий, за исключением передвижений в случае задокументированной необходимости, вызванной работой, вынужденными ситуациями или по состоянию здоровья». Людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5, предписывается не выходить из дома. Отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, музеи и театры.

«Правительство и народ Италии предпринимают храбрые шаги, нацеленные на замедление распространения коронавируса и защиту их страны и мира. То, что они делают, это настоящая жертва. ВОЗ выражает свою солидарность с Италией и продолжает свою поддержку», — написал Гебрейесус.(РИА Новости)