Глава Twitter счел решение заблокировать аккаунт Трампа правильным

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что решение заблокировать на постоянной основе аккаунт президента США Дональда Трампа является правильным. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом он признался, что не рад тому, что пришлось заблокировать учетную запись политика, и не гордится этим.

Однако Дорси считает, что блокировка конкретного аккаунта демонстрирует неспособность соцсети устанавливать здоровое общение.

«Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность прояснения, исправления и усвоения урока. И создают прецедент, который, как я считаю, является опасным: власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения», — написал он.(Газета.Ru)

| 2021-01-14T11:35:29+04:00 14 января 2021, 12:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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