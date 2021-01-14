Глава Twitter счел решение заблокировать аккаунт Трампа правильным

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что решение заблокировать на постоянной основе аккаунт президента США Дональда Трампа является правильным. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом он признался, что не рад тому, что пришлось заблокировать учетную запись политика, и не гордится этим.

Однако Дорси считает, что блокировка конкретного аккаунта демонстрирует неспособность соцсети устанавливать здоровое общение.

«Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность прояснения, исправления и усвоения урока. И создают прецедент, который, как я считаю, является опасным: власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения», — написал он.(Газета.Ru)