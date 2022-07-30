Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

20 июля Старовойт также сообщил об артиллерийском обстреле приграничных территорий. По его словам, артиллерийский огонь пришелся на пограничный пункт пропуска Крупец (lenta. ru)