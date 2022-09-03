Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в пятницу прокомментировал заявление «Газпрома» о якобы неисправности компрессорной турбины «Северного потока», из-за которой газопровод на неопределенный срок не будет эксплуатироваться.

Как сообщает «Европейская правда», свой комментарий Мюллер опубликовал в Twitter.

«Учитывая решение России пока не снабжать газ через «Северный поток», еще более важными становятся СПГ-терминалы, надлежащий уровень заполнения хранилищ и требования существенной экономии. Хорошо, что Германия сейчас лучше готова (к этому), но теперь все зависит от каждого из нас», – отметил он.