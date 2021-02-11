Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Мори подаст в отставку на фоне скандала

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори подаст в отставку из-за скандала вокруг сделанных им сексистских высказываний. Об этом сообщил в четверг телеканал «Фудзи» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

В пятницу должно пройти заседание исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020». На нем, скорее всего, и будет принято решение об отставке.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета уже осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Игр, включая Toyota («Тойота»). Оппозиционные партии Японии также намерены совместно требовать от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с отставкой Мори. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.