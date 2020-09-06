Глава оборонного ведомства ФРГ не исключает санкций по «Северному потоку — 2»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе в области пока не достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила в воскресенье, 6 сентября, в интервью информационному агентству Reuters.

«Я всегда говорила, что «Северный поток — 2″ — не самый мой любимый проект», — подчеркнула глава партии Христианско-демократический союз (ХДС). «Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины», — добавила Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит российское руководство перед очень серьезными вопросами, считает глава Минобороны ФРГ. «Мир ждет ответов на них», — подчеркнула она. (DW)