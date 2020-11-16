Глава NASA поздравил команды NASA и SpaceX с успешным запуском Crew Dragon

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) является примером успешного сотрудничества космических ведомств США и Японии с компанией SpaceX Илона Маска. Уверенность в этом выразил в воскресенье на пресс-конференции директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Трансляция велась на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

«Очередной исторический вечер. Я бы хотел поблагодарить команды NASA и SpaceX за то, что они вновь продемонстрировали пример отличной работы, — подчеркнул Брайденстайн. — Главным достижением стало то, что от разработки и тестирования мы перешли к рабочим запускам».

«Я также хотел бы выразить благодарность нашим партнерам в Японии, — продолжил он. — Япония — замечательный партнер для США, и мы крайне признательны за то, что эта страна присоединилась к нам в рамках [пилотируемой] миссии Crew-1». Брайденстайн также отметил, что нынешний полет Crew Dragon «впервые был сертифицирован Федеральным авиационным управлением США».

«От лица всего Японского агентства аэрокосмических исследований [JAXA] я бы хотел выразить признательность всем, кто работал над запуском в условиях пандемии нового коронавируса, — указал в свою очередь директор подразделения пилотируемых полетов ведомства Хироси Сасаки. — Миссия продолжается, но я бы хотел поздравить всех с успешным запуском».

В воскресенье ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал в рамках миссии Crew-1. В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience («Стойкость»), включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт JAXA Соити Ногути. Стыковка с МКС намечена в понедельник на 23:00 по времени восточного побережья США.

Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. На борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.