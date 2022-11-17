Министр обороны Армении Сурен Папикян и директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США Даниэль Ласика в четверг на встрече в Ереване обсудили вопросы сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном в оборонной сфере. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

«17 ноября министр обороны Республики Армения Сурен Папикян принял делегацию во главе с директором по планированию, политике и стратегии Европейского командования вооруженных сил США генерал-майором Даниэлем Ласикой. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере», — отмечается в сообщении. (ТАСС)