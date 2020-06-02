Глава МИД Украины анонсировал новые переговоры в «нормандском формате»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Берлин анонсировал предстоящие переговоры в «нормандском формате» с участием глав МИД Германии, Украины, России и Франции. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 2 июня, во время совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Масом.

«Мы продолжим разговор в «нормандском формате» на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, в ходе которого мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — подчеркнул Кулеба.

Точной даты переговоров глава МИД Украины, однако, не назвал.

Хайко Мас в свою очередь напомнил, что несколько недель назад министры уже общались в формате «нормандской четверки». Диалог в режиме видеоконференции состоялся 30 апреля. (DW)