Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, который находится с официальным визитом в Тегеране, провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, распространенном по итогам встречи, стороны рассмотрели «перспективы развития отношений между странами, а также ключевые аспекты международной и региональной повестки дня».

В субботу саудовский министр также провел рабочую встречу со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. По ее итогам он заявил, что Саудовская Аравия и Иран должны подготовить совместные меры обеспечения безопасности региона, в том числе по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. 6 июня посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу — спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.