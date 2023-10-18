Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу КНДР Пхеньян.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, борт министра приземлился в аэропорту «Сунан», куда он прилетел из Пекина.

В аэропорту С. Лаврова встретили посол РФ в КНДР Александр Мацегора и замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль.

В рамках встречи в Пхеньяне запланированы переговоры российского министра с северокорейской коллегой Цхве Сун Хи. Сообщается, что наиболее ожидаемым пунктом повестки обещает стать согласование возможного визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.

Отметим, что визит продлится до 19 октября.