Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что обсудит на встрече с госсекретарем США Майком Помпео 17 января в том числе конфликт США и Ирана.
Ранее Куреши встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.
«Я буду встречаться с госсекретарем Помпео 17 января и советником по национальной безопасности также 17-го числа. Определенно, помимо других вопросов это будет обсуждаться»,- сказал Куреши журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать конфликт США и Ирана.
По его мнению, ситуация все еще остается напряженной. «И нам необходимо предпринять шаги для дальнейшей деэскалации ситуации. Мне кажется, исходя из заявлений, которые я вижу, пространство для дипломатии есть. Думаю, дипломатии должны дать шанс», — заявил Куреши.(РИА Новости)
| 2020-01-16T09:52:48+00:00 16 января 2020, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss