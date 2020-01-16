Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран

«Я буду встречаться с госсекретарем Помпео 17 января и советником по национальной безопасности также 17-го числа. Определенно, помимо других вопросов это будет обсуждаться»,- сказал Куреши журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать конфликт США и Ирана.