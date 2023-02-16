Глава МИД Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили наращивание объемов израильской помощи украинской стороне, а также проблему Ирана, передает ТАСС обращение Коэна по итогам встречи.

«Я только что завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил израильский министр внешнеполитического ведомства.

Глава министерства добавил, что они с Зеленским согласились с тем, что так называемая «террористическая деятельность Ирана на Украине» заслуживает осуждения и требует практических ответных шагов со стороны международного сообщества.

Кроме этого, поднимались вопросы перспектив наращивания объемов гуманитарной помощи, которую Иерусалим оказывает Киеву.

Визит Коэна в Киев стал первым визитом высокопоставленного израильского чиновника на Украину с начала спецоперации РФ на Украине. Ранее глава МИД Израиля сообщил о возобновлении работы посольства страны в Киеве.