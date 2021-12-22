Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в ходе однодневного визита глава МИД Ирана проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами.
Будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные региональные вопросы.
Визит проходит по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
По итогам встречи главы МИД Азербайджана и Ирана проведут совместную пресс-конференцию.