Иран не поставлял РФ дроны-камикадзе.

Как передает CNN, такое заявление в телефонном разговоре с главным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борреллем сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян.

По словам главы МИД Ирана, его страна настаивает на «позиции нейтралитета по поводу войны, которую развязала Россия».

«Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять ни одно оружие для использования в войне в Украине. Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну. Мы не считали и не считаем войну верным путем ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене», — заявил глава МИД.