Я вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, написал в социальной сети посол Грузии в США Давид Залкалиани, передает tv.ge.

В рамках церемонии верификации состоялась короткая встреча посла и президента. Давид Залкалиани проинформировал президента США о проблемах, стоящих перед Грузией, и подтвердил, что Грузия является надежным и лояльным партнером США в регионе.

«Президент Байден сказал, что он хорошо осведомлен о проблемах, стоящих перед нашей страной, поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны, а также западные устремления», — пишет Давид Залкалиани.