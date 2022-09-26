27 сентября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отправится с визитом в Ереван, где встретится с высокопоставленными официальными лицами Армении.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Греции, глава МИД Греции встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном один на один, после чего будут проведены переговоры в расширенном составе.

Греческого министра затем примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. В этой встрече примет участие министр обороны Армении Сурен Папикян.

На встречах будут обсуждены ситуации на Кавказе и в Восточном Средиземноморье, а также отношениям между ЕС и Арменией, и другие вопросы.