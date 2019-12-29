Глава МИД ФРГ потребовал режима тишины в Идлибе

Глава МИД Германии Хайко Мас потребовал незамедлительно установить режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они опубликовали в воскресенье, 29 декабря. «Гуманитарная ситуация в Идлибе уже и без того катастрофическая и продолжает усугубляться в результате боевых действий», — подчеркнул министр.

«Десятки тысяч человек стали беженцами в крайне тяжелых условиях, посреди зимы. Необходимы незамедлительное прекращение атак и установление прочного режима перемирия», — добавил он. (DW)