Глава МИД ФРГ потребовал режима тишины в Идлибе

Глава МИД Германии Хайко Мас потребовал незамедлительно установить режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они опубликовали в воскресенье, 29 декабря. «Гуманитарная ситуация в Идлибе уже и без того катастрофическая и продолжает усугубляться в результате боевых действий», — подчеркнул министр.

«Десятки тысяч человек стали беженцами в крайне тяжелых условиях, посреди зимы. Необходимы незамедлительное прекращение атак и установление прочного режима перемирия», — добавил он. (DW)

| 2019-12-29T20:25:45+00:00 29 декабря 2019, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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