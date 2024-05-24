Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию, возглавляемую председателем Национальной комиссии по образованию, культуре, молодежи и спорту Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Махмутом Озером.

Как сообщили в МИД, министр отметил, что взаимные визиты различного уровня способствуют дальнейшему укреплению отношений.

Он подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров двух стран азербайджано-турецкие отношения достигли исторического пика.

Отметив, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и оказывает поддержку во всех сферах, глава МИД Азербайджана сказал, что славная победа Азербайджана имеет большое значение для всего тюркского мира.

Министр Джейхун Байрамов также выразил уверенность в том, что существующее сотрудничество в сфере образования будет укрепляться с созданием Университета Азербайджан-Турция.