Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил в своем Twitter, что снова отправился в Киев.
«По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев», — говорится в сообщении.
Глава МАГАТЭ отметил, что работы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции «продолжаются».
Пресс-служба агентства уточнила, что 13 октября Гросси и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Киеве.