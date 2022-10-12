Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил в своем Twitter, что снова отправился в Киев.

«По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев», — говорится в сообщении.

Глава МАГАТЭ отметил, что работы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции «продолжаются».

Пресс-служба агентства уточнила, что 13 октября Гросси и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Киеве.