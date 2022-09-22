Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК полагает, что Российская Федерация намерена «стереть Украину с карты мира», и пообещала, что Евросоюз будет стоять на стороне Киева, с оружием, финансовой помощью и санкциями. Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен утверждает, что «это война, чтобы стереть Украину с карты мира, это нападение на наш мировой порядок».

«Это нападение на наши ценности и это война демократии против автократии», — подчеркнула глава ЕК.

По ее словам, Евросоюз с первых дней помогал Украине вооружением, финансово и поддерживал беженцев.

Она добавила, что санкционные меры против Российской Федерации были приняты, чтобы оставаться в силе. Глава ЕК утверждает, что эти санкции «очень эффективны». По мнению Еврокомиссии, «российская финансовая система находится в реанимации, а промышленность разорвана в клочья».