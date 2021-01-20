Глава ЕС заявил, что разногласия с США не исчезнут при Байдене

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом избранного президента США Джо Байдена к власти. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация не поменяется «по мановению волшебной палочки».

При этом он не исключил возможность построения новых отношений между двумя сторонами.

«В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту (США. — прим. «Газеты.Ru»): давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — подчеркнул Мишель.