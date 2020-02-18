Глава дипломатии ЕС анонсировал новую спецоперацию в Средиземном море

Министры иностранных дел Евросоюза достигли в понедельник на Совете ЕС политической договоренности о запуске новой операции в Средиземном море по предотвращению поставок оружия в Ливию, сообщает «Интерфакс».

«Операция «София» будет закрыта», — заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Совета ЕС. Он сообщил, что 30 марта срок операции «София», целью которой было спасение беженцев на море и борьба с контрабандистами, подойдет к концу, и, начиная с этой даты, она будет прекращена.

«Но мы запустим новую операцию в Средиземном море. Ее цель — реализовать эмбарго, наложенное Советом Безопасности ООН на поставки оружия в Ливию. Она будет включать не только морские средства, но также спутниковые и воздушные», — подчеркнул Боррель.

Военный корабль послужит базой для радиолокационного контроля и контроля воздушного пространства. Военно-воздушная операция будет проводиться на основе мандата, отличающегося по зоне наблюдения от «Софии». Операция «София» перекрывала все ливийское побережье, теперь главное внимание будет сосредоточено на восточной части, откуда поступает оружие, с учетом маршрутов доставляющих его судов.