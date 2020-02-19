Гигантский летающий таракан поселился на кухне студента и оставил его без еды

Студент из австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, опубликовал на портале объявлений Gumtree запрос на убийство поселившегося в его доме гигантского таракана. За выполнение услуги он пообещал заплатить 20 австралийских долларов (около 853 рублей). Об этом сообщается на сайте телеканала Seven News.

В понедельник поздно вечером, 17 февраля, 24-летний Баргав Чавда (Bhargav Chavda) пожаловался на портале, что из-за аномально большого таракана он не может попасть на кухню. «Помогите мне, пожалуйста, как можно быстрее. Я жутко голоден», — написал он, вернувшись домой после учебы и работы.

В разговоре с журналистами Чавда признался, что боится тараканов. По его словам, он собирался поужинать, когда увидел, что на его кухне поселилось летающее насекомое. «Оно ужасно напугало меня. Я сейчас и так в постоянном стрессе. Я просто не хочу заниматься еще и этим, — рассказал юноша. — Таракан оставил меня без еды».

Посетители сайта отнеслись к объявлению с юмором. Они признались, что публикация Чавда их изрядно повеселила. «Я объясняю людям: «Да, ситуация смешная, но я размещал объявление не ради веселья. Я голоден. Если вы наткнулись на это объявление, не могли бы вы приехать и помочь?» — отметил студент. — Это не шутка». В результате юноша все же смог добраться до продуктов, накинув на себя одеяло и надев маску на лицо.(lenta.ru)