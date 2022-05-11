В Мардакянском дендрарие проходит фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Хары бюль бюль».

Как сообщает #, в этом году фестиваль проходит в Азербайджане во второй раз и приурочен к Году города Шуша.

На творческий конкурс работы представили учащиеся ведущих средних заведений страны.

Работы отражали тематику патриотизма, воспевали героизм и мужество азербайджанского солдата, а также красоту и уникальность освобожденного Карабаха.

В интервью # педагог Бакинской элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева Джамиля Нифталиева рассказала, что ее подопечные подошли к участию в конкурсе с большой ответственностью и воодушевлением:

«Я с гордостью могу сказать, что наше подрастающее поколение очень патриотичное. Дети с большим энтузиазмом готовились к конкурсу, и мы педагоги им с радостью в этом помогали», — рассказывает Нифталиева, подчеркивая, что дети с нетерпением ждут экскурсию в город Шуша.

А пока юные таланты рисуют Шушу на бумаге.

Ученица 5 класса элитарной гимназии Натаван Гурбанова изобразила шушинскую крепость, символ победы — цветок хары бюльбюль и железный кулак Президента:

«С радостью приняла участие в этом прекрасном конкурсе. Победа в отечественной войне окрылила всех, и наш класс постоянно участвует в различных конкурсах и фестивалях на патриотическую тематику. Я мечтаю вырасти и стать врачом — буду спасать людей и приносить пользу своей стране», — говорит Н.Гурбанова.