Германия ужесточит контроль на границе с Францией из-за COVID-19

Власти Германии ужесточат требования на границе с Францией на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Spiegel.

В минздраве страны уточнили, что с 0.00 вторника, 2 марта, французский департамент Мозель будет рассматриваться как зона широкого распространения коронавирусной инфекции.

Там добавили, что «южноафриканский» штамм коронавируса был обнаружен в этом департаменте в октябре 2020 года.

Согласно новым правилам, въезжающие на территорию Германии должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее 48 часов.

| 2021-02-28T17:54:01+04:00 28 февраля 2021, 20:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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