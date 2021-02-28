Германия ужесточит контроль на границе с Францией из-за COVID-19

Власти Германии ужесточат требования на границе с Францией на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Spiegel.

В минздраве страны уточнили, что с 0.00 вторника, 2 марта, французский департамент Мозель будет рассматриваться как зона широкого распространения коронавирусной инфекции.

Там добавили, что «южноафриканский» штамм коронавируса был обнаружен в этом департаменте в октябре 2020 года.

Согласно новым правилам, въезжающие на территорию Германии должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее 48 часов.