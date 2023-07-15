К 2027 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 17 миллиардов евро. Это означает, что ФРГ будет оказывать «самую большую поддержку, в том числе в военном отношении» среди партнеров Украины после Соединенных Штатов.

Как передает obozrevatel.com, такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц. Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 14 июля.

«Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины», – сказал Шольц.

Он отметил, что агрессивная война России «продолжает влиять на наши жизни и очень сильно волновать всех нас».

По словам канцлера, после США Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку Украине – в частности, в военном плане.