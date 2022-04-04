Германия примет на этой неделе решение о высылке порядка ста российских дипломатов, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По данным источников издания, решение будет принято уже на этой неделе.

Поручение проработать этот вопрос дал канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее немецкие издания писали, что правительство ФРГ подозревает порядка 20 сотрудников российского дипломатического корпуса в Германии в ведении нелегальной разведывательной деятельности.

Отмечается, что окончательное решение о высылке должна принять канцелярия, и его должны будут согласовать МИД и МВД страны.