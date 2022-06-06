Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 6 июня ликвидировали около 31 250 российских военнослужащих, что на 100 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также защитники Украины уничтожили вражеских танков – 1 386 (+5) единиц, боевых бронированных машин – 3 400 (+8), артиллерийских систем – 690 (+4), РСЗО – 207 (+0), средств ПВО – 96 (+1), самолетов – 211 (+1), вертолетов –176 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3), крылатых ракет – 125 (+3), кораблей/катеров – 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2 395 (+35), специальной техники – 53 (+0).