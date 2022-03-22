Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наблюдается некоторый дипломатический прогресс в рамках разрешения украинского кризиса, сообщает ТАСС.

«Согласно моим данным, полученным от разных сторон, просматриваются элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым темам. <…> На столе достаточно тем, чтобы сейчас же прекратить боевые действия и вести переговоры», — сказал он.

Гутерриш добавил, что конфликт можно будет остановить лишь путем переговоров, и заметил, что такой вариант развития событий «неизбежен».