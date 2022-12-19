Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние продолжится.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации — повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными», — сказал он.

Генсек ООН считает, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта в Украине.