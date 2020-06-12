Генсек ООН: объекты Саудовской Аравии были атакованы оружием «иранского происхождения»

Атаки на нефтяные предприятия нефтяной компании Saudi Aramco и на аэропорт в городе Абха были совершены оружием, имеющим иранское происхождение. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности, имеющемся в распоряжении агентства Reuters.

«Секретариат [ООН] оценивает, что крылатые ракеты или их составляющие, использованные в четырех атаках [на саудовские объекты], имеют иранское происхождение», — приводит в пятницу агентство выдержки из доклада Гутерриша.

ООН проанализировала имеющиеся в распоряжении организации обломки вооружений, при помощи которых были атакованы объекты на территории королевства. По данным Reuters, речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе в мае 2019 года, а также обстрелы аэропорта Абха в июне и августе. В докладе говорится, что дроны, использованные в ходе нападения на объекты Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе в сентябре прошлого года, также имеют «иранское происхождение».

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям и обстрелам со стороны йеменских хуситов.

14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, заявившие, что при совершении диверсии были использованы начиненные взрывчаткой беспилотные летательные аппараты. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки.