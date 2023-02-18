Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны стать членами альянса к середине июля 2023 года. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте.

Генсек НАТО отметил, что для этого работа ведется уже сейчас.

«Я продолжаю активно работать, чтобы они стали членами до вильнюсского саммита», — сказал он.

Столтенберг отметил, что на сегодняшний день ратификация документов, которые являются необходимыми для вхождения в состав НАТО Швеции и Финляндии, прошла в 28 из 30 стран-членов альянса.

«Остались Турция и Венгрия. Призываю всех членов завершить ратификацию», — заключил генсек.