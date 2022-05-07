НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны.

Как передает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sontag.

«К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие, — сказал он. — Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки».

По словам генсека, требуется сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны. «Поэтому мы не отправляем войска НАТО в Украину, — пояснил Столтенберг. — Мы поддерживаем эту страну, но НАТО осознанно не является стороной войны».