Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны оперативно восполнить запасы оружия и боеприпасов, переговоры по данному вопросу пройдут на заседании министров обороны в феврале 2023 года. Об этом сообщается на сайте НАТО.

«Союзникам по НАТО необходимо нарастить производство оружия и боеприпасов и быстро пополнить запасы», — указывается в сообщении.

По словам Столтенберга, тема закупок станет ключевой на встрече министров обороны стран НАТО в феврале.

Он отметил, что альянс тесно сотрудничает с промышленностью по вопросу вооружения.

Генсек НАТО также призвал увеличивать поставки оружия в Украину в будущем.